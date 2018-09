Başkan Gülcüoğlu yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

Meslek Yüksek Okulu Eğitime Başlıyor

Bünyan’da toplumun her kesimine dokunan yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu, “Geçmiş dönemlerde belirli nedenlerle tamamlanamayan projeleri sırayla hayata geçirmeye başladık. Kayseri Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulumuz, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Emlak ve Emlak Yönetimi, Özel Güvenlik bölümleri ile açılacak. Bu güne kadar öğrenci alamamamızın nedeni öğrenci yurdunun yokluğu olarak gösterilmekteydi. Kız ve erkek olmak üzere öğrenci yurtlarının temeli atıldı. Bir hayırseverimiz yurtlarımızı yaptırıyor. İnşallah bu eksikliği bu yıl gidermiş olacağız.Önümüzdeki eğitim öğretim yılında Meslek Yüksek Okulumuzun öğrenci almasını bekliyoruz” diye konuştu.



BÜNYAN BÖLGESİNDE SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

Bünyan’ın sağlık alanında ciddi hizmetler vermesini arzu ettiklerini vurgulayan Gülcüoğlu, “Belediye olarak arsa tahsisini yaptığımız yeni devlet hastanemizin temel atma çalışmaları başladı.75 yataklı Devlet Hastanesinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Bünyan’ı bölgesinde sağlık üssü haline dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.



SANAYİ SİTESİ HIZLA YÜKSELİYOR

Küçük Sanayi sitesinin bu yıl tamamlanacağını kaydeden Gülcüoğlu, “30 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bugüne kadar hiç bir şey yapılamayan sanayi sitemizle ilgili göreve geldikten sonra başladığımız imar uygulamalarıyla birlikte geçtiğimiz yıl Bünyan Küçük Sanayi Sitesinin temelini atmıştık. Bu yıl bir mani olmaza hak sahiplerine anahtar tesliminin yapılmasını planlıyoruz. Şu an itibariyle bloklarımız hızla yükselmiş durumda ve site yönetimi hassasiyetle konuyu takip ediyor. Bununla birlikte genç girişimcilerimiz 22 dükkândan oluşan yeni bir toplu işyerinin temellerini attı burada inşaat çalışmaları sürüyor. Tüm çalışmalar bittiğinde Bünyan 77 dükkândan oluşan bir sanayi alanına kavuşmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

8 AYLIK REKOR İLE TAMAMLANAN DOĞALGAZ GÖÇÜ ENGELLENDİ

Bünyan’da özellikle doğalgaz çalışmalarından sonra nüfus artışı olduğunu ve daha da artacağını söyleyen Gülcüoğlu:“ Bünyan'a bu zamana kadar 60 kilometre çelik hat, 130 kilometre polieliten hat yatırımı yapıldı ve bu yatırımlar için şimdiye kadar 23 Milyona yakın bütçe harcandı. Sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde Bünyan'ın 8 ay gibi kısa bir sürede doğalgaza kavuşturduk. Doğalgaz 3 bin aboneyi geçti. Doğalgaz çalışmalarındaki bir amacımız da önce şehre göçü durdurmak, ardından da tersine göç dediğimiz kentten ilçemize göçü temin etmekti. Bu anlamda doğalgazla ilgili aboneleşmenin çok yüksek seviyede olduğunu istatistik rakamlarında görüyoruz. Bununla birlikte öncelikle göçün durdurulduğunu ve tersine göçün başlamasında ciddi bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Cezaevinde çalışan nüfusun Bünyan’da ikamet etmeye başlamasından sonra bu artış daha da hızlandı. İnşallah ilerleyen zamanda konut stokunun konut arzıyla birlikte artacağını düşünüyoruz.”



TÜM RİSKLERİ ÜSTLENEREK BÜNYAN’IN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİK

Doğalgaz alt yapısının kurulumu noktasında Türkiye’de en hızlı hizmet veren belediye haline geldiklerini belirten Gülcüoğlu, “8 ayda bir kentin altını üstüne getirerek, su, kanal, fiber optik, doğalgaz gibi birçok çalışmayı bir anda yapıp tamamlamak oldukça ciddi, hatta rekor denilen bir çalımaydı. Bütün bu alt yapı üst yapı çalışmalarıyla birlikte kentsel dönüşümü de asla ihmal etmedik. “ şeklinde konuştu.



SOKAK ARALARINA KADAR ASFALTLANIYOR

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı yıl içinde ana arterlerin asfaltlandığını bu yıl ise ara sokaklarda asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Gülcüoğlu;”Şimdiye kadar 27 kilometre sıcak asfalt çalışması hayata geçirdik. Bu alandaki çalışmaları yılsonuna kadar 50 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevre mahallelerimizde yol yapımı alanında 700 bin metrekare kilit parke yol hayata geçirdik. Ekiplerimiz hala çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

42 ÇOCUK OYUN PARKI YAPILDI

Başkan Gülcüoğlu:”Şimdiye kadar Bünyan genelinde, içinde birçok fonksiyonu barındıran 42 çocuk oyun parkını vatandaşların hizmetine sunduk. 14 futbol sahası, 7 basketbol ve voleybol sahasını çocuklarımıza hediye ettik. 2 Mesire alanı düzenlenerek kullanıma sunuldu. Bu alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakın zaman sonra bu tesislerden birini daha hizmete sunacağız ” dedi.



28 YIL SONRA HİBE GİRİŞİ SAĞLANDI

Bütçelerinin kısıtlı olmasının hizmete mani olmadığına dikkat çeken Başkan Gülcüoğlu;”Projeler üretiyor ve bu projelerin hayata geçmesi için hangi kurumun kapısının çalınması gerekiyorsa ısrarla o kapıyı aşındırıyoruz. Şimdiye kadar 15 adet yeni iş makinesi, kamyon ve aracı filomuza dâhil ettik. Belediyemize 28 yıl sonra hibe araç girişi yapıldı. Proje destekleri, Ekskavatör, çöp kamyonu, yol süpürme aracı, kepçe, kamyon, arazöz gibi hibe araçların toplam tutarı 7 milyon TL’nin üzerindedir. Bunların tamamı iyi ilişkiler ve diyaloglarla mümkün oluyor” diye konuştu.



İLK DEFA RESTORASYON PROJELERİ HAYATA GEÇECEK

Başkan Gülcüoğlu ilçenin tarih mirasını ayağa kaldırmak ve sahip çıkmak adına çalışmalarının sürdüğünü belirterek;”Elbaşı Mahallemizde bulunan tescilli Elbaşı Mektebine ait restorasyon projeleri kurul tarafından onaylanmış ve bu proje kapsamında hibe desteği hakkı kazanılmıştır. İlçemiz İbrahim Bey Mahallemizde bulunan tarihi ve tescilli konak ile ilgili hazırlanan restorasyon çalışmaları neticesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğünden talep edilen kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere hibe desteğinin %95 inin verilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda bölgenin kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Bununla birlikte Tarihi Sultanhanı ve Karatay Kervansarayında çevre sağlıklaştırma çalışmaları için projelerimiz hazır gerekli finansal kaynağımızı bulduk çalışmalara yakın zamanda başlayacağız” dedi.



BÜNYAN ARTIK BİR CAZİBE MERKEZİ

Başkan Gülcüoğlu ilçedeki kentsel yenilenmeye dikkat çekerek;”Alt yapıyı tamamlamamız ve doğalgazı getirmemizle birlikte ilçemizde zaten var olan konut stoku ihtiyacı giderek arttı. Buna bağlı olarak hazırladığımız projeyi TOKİ kanalı ile hayata geçirdik ve 216 adet TOKİ konutunu kısa sürede hak sahiplerine teslim ettik. Bu anlamda destekleri için TOKİ yönetimine ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bununla birlikte müteşebbisler tarafından ciddi anlamada bir konut imalatı var. Aynı zamanda vatandaşlarımızda mevcut konutlarını yeni Bünyan’a yakışır şekilde restore ediyor.



TOPLUMUN HERKESİMİN YANINDAYIZ

Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin gereklerini imkanları dâhilinde yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Gülcüoğlu;”Sadece ilçemizi geleceğe hazırlamıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe bir yönetim anlayışı ile onların her anlarına ortak oluyoruz. Öğrencilerimize kaynak kitap desteği Çiftçilerimize 2 adet tarla tipi asansörlü 16 metre ilaçlama makinesi ve 1 adet tarla tipi fanlı süne ilaçlama makinesi hediye ettik. Ayrıca Yeni İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası yapılmak üzere arazi tahsisi sağladık. Okul, Cami, Kur’an Kurslarımızın eksiklerini giderek düzenli olarak temizliklerini yapıyoruz. Oluşturduğumuz ekiple yaşlılarımızın evlerinde temizliyor gönüllerini alıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için uyguladığımız projeler ile onların sosyal hayata entegrasyonu ve istihdamına yönelik faaliyetler yürütüyoruz. İftar programları, Tiyatro Oyunları, Konserler, Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarla ilçe sakinlerimizi buluşturuyoruz” dedi.