Başkan Gülcüoğlu’ndan Bayram Müjdesi

Başkan Şinasi Gülcüoğlu; karar aşamasından, teslim sürecine kadar her adımını yakinen takip ettikleri projenin nihayetlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek;” Ev sahibi olan vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek, onların hayır dualarını almak millete hizmet yolunda en büyük mükâfatımız oluyor. Projeyle ev sahibi olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor, 6 Ağustos Pazartesi günü saat:12’00’ da düzenleyeceğimiz törene tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

6-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan anahtar teslimleri için vatandaşların yanlarında bulunması gereken belgeler ise şöyle:

1.Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı).

2.Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası.

3.Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi.

4.KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.( .(Ziraat Bankası Bünyan Şubesinden alınacak)

5.Doğalgaz bağlantı bedelinin yatırıldığına dair belge veya fatura.(Ziraat Bankası Bünyan Şubesinden alınacak)