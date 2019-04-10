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Bünyan Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Bünyan Belediyesi'nin 31 Mart seçimleriyle oluşan yeni meclisi ilk toplantısını Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun başkanlığında yaptı.

Bünyan Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Başkan Altun, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni dönemin ilk toplantısında meclis içi komisyonlarının seçimleri yapıldı.
Meclis Açılışında konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; “Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlk Meclis Toplantımızın Ülkemiz için Şehrimiz için ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bizler için önemli bir gün 31 Mart seçimleri sonrası oluşan tablo sonucu ilçemizi daha ileriye taşımak için birlikte imza atacağız. Birlikte bu güzel tablonun görev sürelerimiz bitene kadar devam etmesini can-ı gönülden diliyorum. Allah utandırmasın hayırlı olsun” dedi.
Meclis toplantısında 10 madde görüşülerek karara bağlanırken meclis divan katipliğine Erkan Kayapınar, Erol Kara, Meclis başkan vekilliğine Erkan Kayapınar, Mahmut Artık, Encümen üyeliğine Mustafa Keskin, Mehmet Çavdar, Plan bütçe komisyonuna Aydın Çimen, İhsan Urhan, Ramzan Öztürk, İmar bayındırlık birliği komisyonuna Aytekin Özçelik, Mehmet Korkmaz ve Mustafa Göktaş seçildi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, komisyonlara seçilen Meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
 

İHA

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