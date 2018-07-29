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Bünyan Belediyesi İle Atıl Alanlar Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Bünyan belediyesi tarafından 15 bin metrekare alanda yapımına başlanan Ahmet Yaşar Toktaş Çocuk oyun parkında çalışmalar sürüyor.  

Bünyan Belediyesi İle Atıl Alanlar Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Fatih Mahallesi 1. Etap TOKİ bölgesine yapımına devam edilen Ahmet Yaşar Toktaş Çocuk Oyun Parkı’nda incelemelerde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, parkta yapılan çalışmaların yüzde yetmiş oranında tamamlandığını, kısa süre sonra tesisin vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Başkan Gülcüoğlu; “Yapılacak olan tesis daha önce atıl bir alandı. Ancak tesisle birlikte burası sosyal bir alana dönüşecek. Yapılacak tesisimizin futbol sahası, basketbol sahası, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, süs havuzları, şelale gibi dinlence gibi alanları olacak” dedi.

İncelemeler sonrası mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Gülcüoğlu, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. [Kurumsal]

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