Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyan Belediyesi tarafından çocuklar için parklar hazırlandı

Bünyan Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 0-18 yaş grubundaki çocuklar için parklarda hummalı bir çalışma yapıldı.

Bünyan Belediyesi tarafından çocuklar için parklar hazırlandı

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler bugün 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Bünyan Belediyesi ise sokağa çıkma izninin hemen öncesinde parkları çocuklar ve gençlerin ziyareti için hazır hale getirdi. Belediye ekipleri parklarda dezenfekte çalışmalarının yan ısıra parklardaki ağaç budama, peyzaj, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını da yaparak parkların daha güvenli olması için yoğun mesai harcadı. İzin günlerinde çocukları farklı sürprizlerle parklarda karşıladıklarını hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak her ihtimali düşünerek başlatılan detaylı temizlik çalışmasıyla parklarımız ve çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüsine karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar aralıksız devam edecek” dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBünyanBünyan belediye Başkanı özkan AltunÖZKAN ALTUNAltun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.