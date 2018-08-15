Bünyan Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

İlçe genelinde birçok mahallede asfaltlama, kilit parke ve yol onarım bakım çalışmalarını gerçekleştiren Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakaya, Elbaşı ve Güllüce Mahalleleri başta olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçe merkezinde sıcak asfalt, çevre mahallelerde ise kilit parke yol çalışmalarını sürdüren ekipler Karakaya mahallesinde cadde ve sokakları kilit parke ile kaplıyor. Fen işleri Müdürlüğü programı dahilinde kısa sürede tüm mahallelerde gerçekleştireceği çalışmayla ilçe genelinde 100 bin metrekare kilit parke yol yapacak.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şimdiye kadar 650 bin metrekarenin üzerinde kilit parke yol yapım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu yıl içinde yapılacak çalışmalar ile 800 bin metrekareye ulaşmaya hedeflediklerini ifade etti.