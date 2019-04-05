Bünyan Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı

Cumhur İttifakının Ak Parti Belediye Başkan adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Özkan Altun, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nunda katıldığı törende mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.







Kesilen Kurban ve yapılan duaların ardından Ak Partili Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’ndan görevi devralan Özkan Altun, bir teşekkür konuşma yaptı.

Altun; Şinasi Gülcüoğlu Başkanıma 5 yıldır verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Görev süresinde gerçekten güzel hizmetlere imza attı. Bundan sonraki hayatında kendisine güzellikler diliyoruz. Elbette ki bu bir bayrak yarışı bayrağı devraldık rabbimin bize güç verdiği sizlerin de bize güvendiğiniz sürece hizmetlere devam edeceğiz. Devraldığımız bayrağı daha ileriye hep birlikte el ele taşıyacağız” dedi.

Görevini devreden Şinasi Gülcüoğlu’da yeni Başkan Özkan Altun’a başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

