BÜNYAN BELEDİYESİ’NDEN YAŞLILAR İÇİN TEMİZLİK HİZMETİ

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Camicedid Mahallesinde yalnız yaşayan Asiye Uzuntarla’yı evinde ziyaret ederek: "Bugüne kadar ilçemizde birçok ilki hayata geçirdik. Bugün itibariyle yeni bir projeyi uygulamaya koyduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, halkımıza her anlamda hizmet verirken, kendi ihtiyaçlarını gideremeyen, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı da düşünerek evde temizlik hizmetlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.



Başkan Gülcüoğlı vermiş oldukları hizmetle, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Muhtarlarımızla iş birliğinde belirlediğimiz vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz sabah saatlerinde geliyor. Genel temizliğini yaptıktan sonra akşam yemeğini de hazırlayarak evden ayrılıyorlar. İnşallah bu yeni hizmetimizi ilçe genelinde periyodik olarak uygulayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her anlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.”



Temizlik hizmetinden yararlanan Asiye Uzuntarla Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür etti ve şunları söyledi: “Ben yaşlı ve hastayım. Daha önce komşularımdan rica ederdim sağ olsun onlar ufak temizliğimi yaparlardı. Bu yeni hizmetinizden çok memnun kaldım. Ekipleriniz geldiler 2 yıldır temizlenmeyen evimi temizlediler. Allah sizlerden razı olsun. Hizmetlerinizi daim etsin.”



Haber: Ekrem Nazlı

