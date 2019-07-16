Bünyan'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü İle Başladı

Slogan ve bayraklar eşliğinde başlayan yürüyüşe Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun , Siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, daire amirleri, şehit aileleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Salıpazarı meydanında hazırlanan tören alanına kadar sürdü.







Etkinliklerinde dayanışma ve coşku hakimdi. Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan alanda etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an-ı kerim tilaveti sonrası etkinlikler, protokol konuşmaları sahnelenen oyunlar, seslendirilen şiir ve türkülerle devam etti.



Şehit Cennet Yiğiti’in Babası Yahya Yiğit burada yaptığı konuşmada:” Biz Bu Vatana bir evlat verdik değil bir evlat bakın bunu Allah'a yemin ederek söylüyorum bu vatan için bin evlat 10 bin evlat Hatta yüz binlerce evlat feda etmezsem namerdim ”dedi.







Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise," 15 Temmuz 2016 akşamı şanlı ecdadın asil torunları, demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece tanka, tüfeğe ve uçaklara siper olan milletimiz tüm karanlık hesapları bozdu. Vatandaşlarımızın canlarını siper ederek gösterdiği vakur duruş milletimiz vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde nasıl tek bir yürek olunabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanları yine boş bırakmadık. Bayrağını alarak ilçe meydanına akın eden değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Biz bir oldukça, diri oldukça ve hep beraber Türkiye oldukça hainler asla emellerine ulaşamayacaklar. Teşekkürler Bünyan, teşekkürler vatan sevdalısı yiğit hemşehrilerim" diye konuştu.



Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de:” 15 Temmuz 2016 demokrasi mücadelesinde şehit olan bütün şehitlerimize başta Cennet Yiğit kardeşimize, Ailesi de aramızda Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun Gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.





