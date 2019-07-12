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Bünyan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle 11-15 Temmuz tarihler arasında icra edilecek olan '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programları Bünyan Şehitliğinde düzenlenen tören ile başladı.

Bünyan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Törene İlçe Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, daire amirleri, şehit aileleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim sonrası şehitlik gezilerek şehitlerin ebedi istirahatgahları başında dualar edildi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun burada yaptığı konuşmada; "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında kaymakamımız ve ilçe protokolümüz ile şehitliğimizi ziyaret ederek şehitlerimizin ebedi istirahatgahları başında dua ettik. Şehitlik ziyaretimizin ardından Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na hainler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisimiz Cennet Yiğit kızımızın değerli ailelerini ziyaret ettik. Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler Allah'ın izniyle bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Vatan, bayrak, millet ve demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Şehitlik ziyareti sonrası protokol üyeleri 15 Temmuz Şehidi Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Şehit Cennet Yiğit'in ailesini evinde ziyaret etti.
 

İHA

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