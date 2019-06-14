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Bünyan'da 4 bin 719 Öğrenci Karne Aldı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 4 bin 719 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çavdar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik Fatih İlkokulunda öğrencilere karnelerini verdi. 

Bünyan'da 4 bin 719 Öğrenci Karne Aldı

Gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde konuşan Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, çocuklara ve eğitim camiasına güzel bir tatil geçirmeleri dileklerinde bulundu. 



Bünyan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çavdar'da "Anne ve babaların, her bir çocuğumuzun karnedeki başarısını en iyi ve en olumlu şekilde değerlendirmesi çocuklarımızın moral ve motivasyonu açısından son derece önemlidir. İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimiz ile okullarımızda görev yapan değerli öğretmenlerimiz yurt genelinde olduğu gibi yaz tatili dönemine girecekler. Ben, öncelikle tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi, eğitim ve öğretim anlamında gösterdikleri gayret ve emek dolayısıyla tebrik ediyor, sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum” dedi. 
 

İHA

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