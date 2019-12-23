Bünyan'da çocuğa yönelik istismar anlatıldı

Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Gökhan Kocabay, Belediye Meclis Üyesi Seher Nagehan Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Atanur Akar, TÜGVA Bünyan İlçe Başkanı Ahmet Keskin ve vatandaşlar katıldı.







Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," En önemli ve en temel eğitimlerden bir tanesinin çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle programa konuşmacı olarak katılan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Atanur Akar hocamıza teşekkür ediyorum. Programın hazırlanmasında büyük gayret sarf eden Buse Sezenler kızımıza ve onu yetiştiren kıymetli ailesini tebrik ediyorum" dedi.







Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Atanur Akar, katılımcılara çocuğa yönelik istismar nasıl önlenir, kaç çeşit istismar vardır, karşılaşıldığında hangi yollara başvurabilir ve aile düşen rol üzerine bilgiler verdi.

