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Bünyan'da çocuklara 23 Nisan hediyesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle çocuklar evde kalıyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise çocukların bayram sevincini yaşaması için evde olan çocuklara hediyeler göndererek sevindirdi.

Bünyan'da çocuklara 23 Nisan hediyesi
23 Nisan öncesi evlere bayrak dağıtımı yapan Bünyan Belediyesi, bugün de çeşitli hediyeler ile çocukların bayramını kutladı. Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun, Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklara, 23 Nisan sevincini yaşatmak için hediyeler gönderdi.
Aileler ve çocuklar kendilerini unutmayan Başkan Altun'a teşekkür ederek,"23 Nisan için çocuklara bir hediye göndermiş. Hiç beklemiyorduk, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hediyeyi görünce sevindiler, onlar için büyük bir sevinç oldu" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıBünyan Belediye Başkanı Özkan Altun
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