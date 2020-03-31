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Bünyan'da devletin eli her zaman vatandaşın üzerinde

Bünyan'da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede yaşayan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına Bünyan Belediyesi ve Bünyan Kaymakamlığı koşuyor.

Bünyan'da devletin eli her zaman vatandaşın üzerinde

İlçede kurulan sosyal vefa destek grubuna ulaşan tüm vatandaşların ihtiyaçları zabıta, polis ve jandarma ekipleri vasıtasıyla gideriliyor.

İlçe içerisinde tespit edilmiş ailelerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, " Bünyan Belediyesi ve Bünyan Kaymakamlığı olarak tüm ekiplerimizle sahada, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için teyakkuz halindeyiz. Zabıta ekiplerimiz, polis ve jandarmamız koordineli bir şekilde vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Sadece kıymetli büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın değil, şimdiye kadar olduğu gibi devletimizin şefkatine ihtiyaç duyan her bir hemşehrimizin bu zor süreçte de yanındayız. Birlikten kuvvet doğar düsturunu hiç bir zaman göz ardı etmedik. İnşallah bu zor günleri dayanışma ve el birliğiyle geride bırakacak ve birlikte başaracağız" dedi.

Faturaları yatan, alışverişleri yapılan ve maaşları çekilen vatandaşlarda yetkililere teşekkür ederek, herkesi evde kalmaya davet ettiler.

Kurumsal

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