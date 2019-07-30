Bünyan'da Halı Dokuma Kursu Açıldı

Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyorlar.







Halısıyla ünlü ilçede daha önce her evde bir halı olduğunu belirten Usta Öğretici Hanife Aydın halı dokumacılığını yeniden canlandırmak istediklerini belirtti. Aydın; dokuz tezgahta 38 gün sürecek olan kursta tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez halı dokuyan gençlerinde olduğuna dikkat çekti.







Aydın kurs sonunda dokunan halıların açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunulacağını söyledi.

