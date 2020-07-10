Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı

Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşKur Kayseri İl Müdürlüğü tarafından, Bünyan Sosyal Yaşam merkezi içinde halı dokuma kursu açıldı.

Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı

Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyorlar.



Halısıyla ünlü ilçede daha önce her evde bir halı olduğunu belirten Usta Öğretici Durmuş Yürük halı dokumacılığını yeniden canlandırmak istediklerini belirtti. Yürük, dokuz tezgahta 38 gün sürecek olan kursta tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez halı dokuyan gençlerinde olduğuna dikkat çekti.



Yürük kurs sonunda dokunan halıların açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunulacağını söyledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBünyanBünyan belediye Başkanı özkan AltunÖZKAN ALTUNAltun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.