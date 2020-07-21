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Bünyan'da 'Korona virüsle' mücadele devam ediyor

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri ilçede kurulan pazar yerlerinde korona virüsüne karşı sıkı tedbirler uygulamaya devam ediyor.

Bünyan'da 'Korona virüsle' mücadele devam ediyor

Zabıta ekipleri, vatandaşları hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyarıyor.



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, normalleşme sürecinde Pazar yerlerinde tedbirlerin devam ettiğini belirterek, “Bünyan Belediyesi olarak Korona virüsüne karşı etkin bir mücadele örneği ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek her alanda tedbirler alıp dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Normalleşme sürecinde zabıta ekiplerimiz İlçemizdeki pazar yerlerinde giriş ve çıkışları kontrol etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske konusunda uyarırken aynı zamanda ücretsiz maske dağıtımı da yapıyor” dedi.
 

Kurumsal

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