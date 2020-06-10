Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor

Bünyan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmuyor.

Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor
Bünyan’da uygulanan tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvanseverlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan karşılanmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bünyan Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı. Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun, "Cadde ve sokaklarımızı paylaştığımız dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdık" dedi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri müdahalede bulunuyor.

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Bünyan BelediyesiKayseriBünyan Belediye Başkanı Özkan Altun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.