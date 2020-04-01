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Bünyan'da Tabur Komutanlığı dezenfekte edildi

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Bünyan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ve karakolları dezenfekte etti.

Bünyan'da Tabur Komutanlığı dezenfekte edildi
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ekipleri, Bünyan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ve karakollarda koğuşlar, bekleme alanları yemekhaneler, koridorlar ve odalarda dezenfekte çalışması yaptı. Askerlerin kullandığı malzemeleri de dezenfekte eden ekipler, yoğun kullanılan alanlarda olası risklere karşı gerekli önlemleri aldı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “İlçemizde huzurumuz ile güvenliğimiz için fedakarca görev yürüten ve bizlere emanet olan Jandarma personelimizin kullandığı alanları dezenfekte ettik. Korona virüse karşı tedbirlerimiz ve yürüttüğümüz çalışmalar kararlı şekilde devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatma Alkan

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