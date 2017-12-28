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Bünyan Dostları’ndan nostaljik takvim

Bünyan Dostları Derneği tarafından hazırlanan nostaljik Bünyan fotoğraflarının yer aldığı 2018 takvimi çıktı.

Bünyan Dostları’ndan nostaljik takvim
Bünyan’da eski fotoğrafları değerlendirmek amacıyla ilk kez 2010 yılında çıkarılan nostaljik takvimin, fotoğraf arşiv araştırmasını, Hasan Yüksel ve Kenan Okan Cingil yaptı.
Bünyanlı olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın da destek verdiği takvimde, 11 nostaljik fotoğraf ve 2016 yılında yapılan “7. Bünyan Dostları Anneler Günü Doğa Yürüyüşü” fotoğrafı yer alıyor. Takvimde yer alan her fotoğrafın altında fotoğrafın çekildiği yıl, konusu ve kaynağı bulunuyor. 
Beğenilen takvim hakkında bir açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim “bu güzel çalışmaya maddi destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Kayseri Gündem
 
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