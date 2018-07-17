Bünyan’da 15 Temmuz Etkinlikleri Düzenlendi

Slogan ve marşlar eşliğinde başlayan yürüyüşe Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Eren Taşan, Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı,AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun,MHP Bünyan İlçe Başkanı Burhannetin Onur,daire amirleri, şehit aileleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Vatandaşlar yürüyüşe bayraklarla süslenmiş araçlar ve atlı kortejler oluşturarak eşlik etti. Yürüyüş Salıpazarı meydanında hazırlanan tören alanına kadar sürdü.

Bünyan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde dayanışma ve coşku hakimdi. Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan alanda etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an-ı kerim tilaveti ile sonrası etkinlikler dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmanın izletilmesi, 15 Temmuz belgeselleri, Türkü ilahi ve dualar ile devam etti. Vatandaşlara Bünyan Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Şehit Cennet Yiğiti’in Babası Yahya Yiğit burada yaptığı konuşmada:” Biz Bu Vatana bir evlat verdik değil bir evlat bakın bunu Allah'a yemin ederek söylüyorum bu vatan için bin evlat 10 bin evlat Hatta yüz binlerce evlat feda etmezsem namerdim ”dedi. AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun,MHP Bünyan İlçe Başkanı Burhannetin Onur da 15 temmuz gecesi yaşananlara değinerek 15 Temmuz şehitlerini yad ettiler.



Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise ;”15 Temmuz bir milletin dünyaya karşı dik duruşun bir ifadesidir. 15 Temmuz batıdan doğuya, güneyden kuzey örneğini çok göremediğimiz halkın kendi bağrından çıkanları sahiplendiği, sizi biz oraya gönderdik emanetiniz bizedir diye sahiplendiği bir günün ,destanının yazıldığı gündür. 15 Temmuz “Siz kimi seçerseniz seçin sizi biz yönetiriz” diyen ihanet şebekelerine ve milletimizin üzerinde Yüzyıllardır oyun oynayıp, geçmişini ve geleceğimizi çalmak isteyen hain şebekelere tokat vurduğumuz bir günüdür. 15 Temmuzun bir destanın günüdür. Bu destanı yazanlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 15 Temmuz Milletine sahip çıkarak, onun Başkomutanlık emrini dinleyerek sokaklara meydanlara inerek adeta Vatan savunmasını sadece ve sadece imanlı görürsün ile yaptığı bir gündür. Mescidi aksaya hemen yanı başında bulunan Müslüman kardeşim Cuma namazına bile olsa gidemiyor. İşte hendek belediyeciliği yapan hainlerde ancak ve ancak bunu yapmak istiyorlardı. Çünkü akıl hocaları o Siyonistler ve emperyalistlerdi. Ama unutulan tek şey vardı ki bu milletin senesindeki iman gücüdür. İslam alemi içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlet istemiyorlar. Şehir devletleri ile yat dediğine yatan, kalk dediğinde kalkan ülkeler onlar için çok daha kolay alt edilebiliyor, daha kolay halledilebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz bir rektör şunu diyor hadsize bakın hadsize “Siz kimi seçerseniz seçin sizi biz yönetiriz” deme halsizliğine kapılıyor.İşte aynı işbirliğini fetocuların yaptığını hep birlikte gördük. O, 251 kahramanımızı ve milyonlarca şehit ve gazimizi asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Evet sevgili gençler sevgili çocuklarımız bugünleri yazın bir kenara yazın bir kenara ki kahpe batı, alçak batı, hain batı, emperyalist iki yüzlü batı sizin ne millet olduğunuzu gelecekte de çok iyi anlasın. Geleceğinizi çalmaya çalışan ihanet şebekeleri ne verdiğiniz dersten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar burada bu şanlı günde, bu diriliş gününde, bu demokrasi Bayramı’nda vatana sahip çıkan siyasal görüşü her ne olursa olsun fark etmeksizin tankın, topun tüfeğin altına yatanlar selam olsun diyorum. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.



Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de:” 15 Temmuz 2016 demokrasi mücadelesinde şehit olan bütün şehitlerimize başta Cennet Yiğit kardeşimize, Ailesi de aramızda Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun Gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi. [Kurumsal]