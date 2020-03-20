Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyan’da apartmanlar dezenfekte ediliyor

Salgın hastalık tehlikesine karşı tüm ilçeyi dezenfekte eden Bünyan Belediyesi, apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını da dezenfekte etmeye başladı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir” dedi.

Bünyan’da apartmanlar dezenfekte ediliyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar ilçemizde, okullar, camiler, hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum binaları, otobüsler, dolmuşlar, taksiler, kamu araçları ve faaliyet gösteren tüm iş yerleri ile virüslerin yayılma ihtimali yüksek olan kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi bu alandaki çalışmalarımızı ilçemizin sağlığı ve huzuru için bir üst seviyeye çıkardık. Bünyan Belediyesi olarak tedbirlerimizi artırdık. Tüm ekiplerimizle ilçemizde bulunan çok katlı toplu konutların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle bu günlerde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBünyanBünyan belediye Başkanı özkan AltunÖZKAN ALTUNAltun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.