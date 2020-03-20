Bünyan’da apartmanlar dezenfekte ediliyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar ilçemizde, okullar, camiler, hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum binaları, otobüsler, dolmuşlar, taksiler, kamu araçları ve faaliyet gösteren tüm iş yerleri ile virüslerin yayılma ihtimali yüksek olan kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi bu alandaki çalışmalarımızı ilçemizin sağlığı ve huzuru için bir üst seviyeye çıkardık. Bünyan Belediyesi olarak tedbirlerimizi artırdık. Tüm ekiplerimizle ilçemizde bulunan çok katlı toplu konutların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle bu günlerde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş