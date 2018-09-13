Bünyan’da ‘Evde Temizlik Hizmeti’ ile vatandaşa yardım

Vatandaşlar tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi sonucu bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamlar sağlık koşullarına uygun hale getiriliyor. Ekipler gün boyu evlerde yaptıkları temizlik sonrası, misafir oldukları evin akşam yemeğini de hazırlayarak evden ayrılıyor. Ekipler temizlik yapmanın yanı sıra, ihtiyaçlar doğrultusunda evlerin boya, mobilya, tamir ve gıda gibi eksiklerini de tamamlıyor.



Kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan, yalnız yaşayan, kimsesiz, bakıma muhtaç, ekonomik gücü veya beden gücü yetersiz insanlara evde bakım ve temizlik hizmeti verdiklerini söyleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Amacımız vatandaşlarımızı rahatlatmak. Verilen hizmet sonrası, vatandaşlarımızın hayır duasını almak her şeye bedel” dedi.



Haber: Remzi Yıldırım