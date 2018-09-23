Bünyan’da Vefa Belediyeciliği Örneği

Düzenlenen törene AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu,Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun, İl ve İlçe Protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; ilçede şimdiye kadar yapılan yatırımlara değinerek;”Yıllardır hayali kurulan hizmetleri bir bir hayata geçirmenin haklı gurunu yaşıyoruz. Meslek Yüksek Okulumuz, Sanayi Sitesi, Doğalgaz, Yeni Devlet Hastanesi yıllarca istenen ancak bir türlü hayata geçmeyen projelerdi. Çok şükür bu hizmetleri yapmak bizlere nasip oldu. Bunlarla birlikte içme suyu kanal, kanalizasyon, fiber teknoloji, elektrik hatlarının yer altına alınması, gibi birçok alt yapı hizmetini tamamladık. Üzerine 42 kilometre sıcak asfalt çalışması 16 kilometre yaya kaldırımı, otoparklar çalıştık. Çevre mahallelerimizde 720 bin metrekare kilitli parke yol yaptık. Bunlarla yetinmedik 6 adet çok amaçlı salon, 12 adet mahalle fırını, 47 çocuk oyun parkı, 15 halı saha, 8 adet voleybol ve basketbol sahası, 3 adet mesire alanı düzenlemesi, 120 dezavantajlı kardeşimizin faydalandığı AB projesi, halı ve gilaburunun coğrafi işaretinin alınması, tarihi konak ve Elbaşı ilk mektep restorasyon projesi, Karatay han çevre düzenleme ve sağlıklaştırma projesi gibi hizmetleri gerçekleştirdik” dedi.



Başkan Gülcüoğlu; Yapılan tüm hizmetler, büyüklerimizin desteği vatandaşlarımızın duası ve bizlerin gayretiyle gerçekleşiyor. Ben ilçem ve şahsım adına bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise konuşmasında Bünyan da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlara değinerek yapılan yeni parkın hayırlı olması dileklerinde bulundu.



Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise merhum Ahmet Yaşar Toktaş’ın yol arkadaşlarından olduğuna dikkat çekerek;” Hem böylesine güzel bir hizmet hem de vefa örneği gösterdi için Belediye Başkanımız Şinasi beye teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yapılan hizmetin vefa belediyeciliği adına güzel bir örnek olduğunu ifade ederek;”Değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, yapılacak her hayırlı işin Ankara’da temsilcisi ve takipçisiyiz. Başkanımız projeyi hazırlamış bizimle paylaştı. Bakanlığımız döneminde bizde elimizden gelen desteği verdik. Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Bir destek varsa tabi ki kendi memleketimizin de bundan faydalanmasını isteriz. Yapılan bu hizmetin Bünyan’a ve memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun tarafından protokol üyelerine Bünyan Halısı takdim edildi. Kesilen açılış kurdelesinin ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

