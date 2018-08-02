Bünyan’da yeni hastanenin temeli atılıyor

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, hastane inşaatının 600 takvim günü içinde tamamlanmasının planlandığını ancak süreyi öne çekmek için gayret edeceklerini aktardı. Başkan Gülcüoğlu; “Projenin bu aşamaya geliş sürecinde kapılarını her zaman bizlere açan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bakanlarımıza milletvekillerimize, Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanımıza, ilçemiz adına emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başhekimimize, belediye meclis üyelerimize, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Yapılacak yeni hastaneyle Bünyan’ın bölgesinde sağlık alanında öne çıkması bekleniyor.