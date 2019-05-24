Büyükkılıç Bünyan'da esnaf ziyaretinde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte teravih namazını Bünyan Hamidiye Camii’nde eda etti. Teravih namazı sonrası cemaatle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Hamidiye Camii’nin önünde dağıtılan lokum ve bisküviden de aldı. Teravih namazını Bünyan’ın güzel insanlarıyla kıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in babasını da yanına davet ederek, “Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Türk Bayrağını elimizden, ezanımızı gönlümüzden ve dilimizden almasın. Bu anlayış ile nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Cenabı Allah sizlerin gönüllerindeki yere bizleri layık kılsın. Hizmet için ömür versin. Sizlere güzel hizmetler yapmaya vesile kılsın” diyerek dua etti.







İnsanların huzurunu ve rahatını artırmak için, ilçe belediye başkanlarıyla el ele, gönül gönüle olacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her yerine hizmetlerin ulaştırılacağını dile getirdi. Maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmanın da önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu yönde çalışacaklarını da söyledi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra TÜGVA’nın genç Bünyan temsilcileriyle beraber fotoğraf çektirdi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’la esnaf ziyaretlerinde de bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Bünyanlılarla çay içti, sohbet etti.







