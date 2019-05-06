Büyükkılıç Hıdrellez Şenliği'ne katıldı

Bünyan Belediyesi tarafından Köprübaşı Mahallesi’nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç, etkinlik alanındaki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, etkinlik alanında gözleme yapan kadınları da ziyaret ederek bir süre gözleme pişirdi. Burada yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Rabbim birlik beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Yakınlarımızla, dostlarımızla, ailelerimizle bayrama erişmeyi diliyorum” dedi.

Konuşmasında Ekrek’e Hayvan Pazarı kurulması konusuna da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, bu konuda söz verdiğini ve üç gün önce yaptıkları toplantıda konuyla ilgili gerekli kararı aldıklarını söyledi.

