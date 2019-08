Büyükkılıç şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Bu yıl 22’ncisi yapılan Bünyan Yağmurbeyli Pilav Şenliği’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik alanını dolaşarak tüm katılımcılarla selamlaşan, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpen ve Yağmurbeylilerin hatırlarını soran Başkan Büyükkılıç’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.







“DESTEĞİNİZİ HER DAİM HİSSEDİYORUZ”

Şenlikte konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ve belediyenin tüm birimlerinin daima kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek, “Desteklerinizi her daim üzerimizde hissediyoruz. Allah razı olsun. Hangi taleple gittiysek elimizi boş çevirmediniz. İlgi ve alakalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.







“İNSANLARIN HAYIRLISI HİZMETKAR OLANDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri’nin geleceğinin daha aydınlık olacağını vurguladı. Konuşmasında hizmet vurgusu yapana Başkan Büyükkılıç, “İnsanların hayırlısı hizmetkar olandır. İnsanlara tepeden bakan değil, hizmetleriyle sizlerin gönlünde yer eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliğinin içeriğini dolduran anlayıştır. Allah bugüne kadar insanlığa ve Kayserimize hizmet sevdamızda bizi darda koymadı. Her zaman önümüz açıldı” dedi. Yağmurbeyli’nin su sorunu için dile getirilen taleplere de cevap veren Başkan Büyükkılıç, su konusunun çözülmeyecek mesele olmadığını söyledi ve KASKİ ekiplerinin gerekli çalışmayı yapacağını kaydetti.