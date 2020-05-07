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Çiftçilerin isteğini geri çevirmedi

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden 'Müdürüm sizleri bizim köyümüzde de görmek istiyoruz' yazan çiftçinin çağrısına kayıtsız kalmayarak Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi'ne gitti.

Çiftçilerin isteğini geri çevirmedi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün faaliyetlerini sosyal medya üzerinden takip eden Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde oturan Osman Köse, yayınlanan bir haberin altına, "Sayın müdürüm sizleri bizim köyümüzde de görmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Yorumu gören İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Osman Köse'nin çağrısına kayıtsız kalmadı ve Ekinciler Mahallesi'ne giderek çiftçiyi ziyaret etti.
İlçe Tarım Müdürü ile birlikte mahalleye giderek ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Siz çağırırsınız da biz gelmez miyiz? Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak uzman personellerimizle her daim çiftçimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.
Şahin çiftçi ve mahalle muhtarı ile ekili araziyi gezerek, köyün tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dinleyerek karşılıklı istişarede bulundu.
 

İHA

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KayseriKayseri HaberKayseri Gündemİl Tarım Ve Orman Müdürü Mustafa ŞahinBünyanEkinciler Mahallesi
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