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Esnaf Sofrasında Fikir Alışverişi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ile Dervişağa Mahalle Muhtarı Tolga Çakmak'ı işletmesinde ziyaret etti.

Esnaf Sofrasında Fikir Alışverişi

Başkan Altun,"Kaymakamımız Sayın Ömer Şahin ile Dervişağa mahalle Muhtarımız Tolga Çakmak'ın misafiri olduk. Tolga kardeşimiz, güler yüzü ve hoş sohbetiyle yad ettiğimiz kıymetli büyüğümüz merhum Şaban amcamız gibi hoş sohbet ve çalışkan bir kardeşimiz. Birlikte Dervişağa mahallemiz için yapabileceklerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunup, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte güzel çalışmaları hayata geçireceğiz. Güler yüzü ile bizleri ağırlayan muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Şaban amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.




Dervişağa Mahalle Muhtarı Tolga Çakmak'ta nazik ziyaretleri için Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'a teşekkür etti.



 
 

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