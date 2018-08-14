Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gülcüoğlu, “46 Mahallede Çalışıyor, Hizmet Ediyoruz”

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Yağmurbeyli mahallesinde 21’incisi düzenlenen pilav şenliğine katıldı.

Gülcüoğlu, “46 Mahallede Çalışıyor, Hizmet Ediyoruz”

Çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen şenliğe Başkan Gülcüoğlu’nun yanı sıra 25.Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve çevre mahallelerden misafirler katıldı.
Başkan Gülcüoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekerek, ”Kirli ittifaklar; tankla, topla, silahla yapamadığını şimdi parayla yapma gayretindeler. Ekonomi oyunları ile saldırıya geçen bu ittifaklara, sizler, kıymetli hemşehrilerimiz başta olmak üzere millet olarak gereken cevabı vereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde alt edemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur” dedi.
Başkan Gülcüoğlu, ” Hepinizin üzerimizde duaları var. Bizlerde sizlere layık olabilmek için 46 mahallede karınca kararınca çalışıyor, hizmet ediyoruz. Bu alanda bazı düzenlemeler yaptık. Her yıl adeta bir bayram havasında geçen bu güzel günün maneviyatına zarar vermeden, alanın doğallığını bozmadan bazı çalışmalar gerçekleştirdik, güle güle kullanın” diye konuştu. 

Kurumsal

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBünyanBünyan belediye Başkanı şinasi GülcüoğluŞinasi Gülcüoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.