Gülcüoğlu, “46 Mahallede Çalışıyor, Hizmet Ediyoruz”

Çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen şenliğe Başkan Gülcüoğlu’nun yanı sıra 25.Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve çevre mahallelerden misafirler katıldı.

Başkan Gülcüoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekerek, ”Kirli ittifaklar; tankla, topla, silahla yapamadığını şimdi parayla yapma gayretindeler. Ekonomi oyunları ile saldırıya geçen bu ittifaklara, sizler, kıymetli hemşehrilerimiz başta olmak üzere millet olarak gereken cevabı vereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde alt edemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur” dedi.

Başkan Gülcüoğlu, ” Hepinizin üzerimizde duaları var. Bizlerde sizlere layık olabilmek için 46 mahallede karınca kararınca çalışıyor, hizmet ediyoruz. Bu alanda bazı düzenlemeler yaptık. Her yıl adeta bir bayram havasında geçen bu güzel günün maneviyatına zarar vermeden, alanın doğallığını bozmadan bazı çalışmalar gerçekleştirdik, güle güle kullanın” diye konuştu.