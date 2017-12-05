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Gülcüoğlu öğrencilerin ödevlerine yardım etti

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Namık Kemal Ortaokulu Öğrencileri Mehmet Dursun ve Ömerhan Gökçe’yi kırmayarak öğretmenlerinin kendilerinden istediği röportaj ödevi için hazırladıkları soruları cevapladı.

Gülcüoğlu öğrencilerin ödevlerine yardım etti

Namık Kemal Ortaokulu Öğrencileri Mehmet Dursun ve Ömerhan Gökçe, öğretmenlerinin kendilerine verdiği ödev için Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile görüşmek istediler. Bu talebini kırmayan Başkan Gülcüoğlu, öğrencilere devlet yönetimi ve adalet sistemi hakkında bilgi verdi.
Mehmet ve Ömerhan’a dersleri konusunda tavsiyelerde bulunan Gülcüoğlu öğrencilerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Öğrenciler, yoğun programına rağmen kendilerine vakit ayırdığı için Başkan Gülcüoğlu’na teşekkür ettiler.
Haber: Tuba Köksal
 

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