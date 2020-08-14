“Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizim için önemli” Saha incelemelerinde bulunan ve esnaflarla bir araya gelen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "7'den 70'e her hemşehrimizin görüş ve önerileri bizim için önemli" dedi.

14 Ağustos 2020 Cuma 13:52