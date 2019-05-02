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Her Okulun Öğretmenler Odasına Bir Kitaplık

Bünyan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü projeyle 46 okulun öğretmenler odasını yeni kitaplıklar yapılıyor.

Her Okulun Öğretmenler Odasına Bir Kitaplık

Bünyan Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından üretilen kitaplıkların ilki Tuzhisar Mahallesi Şehit Musa Yüce İlkokuluna yerleştirildi. Şehit Musa Yüce İlkokulunu ziyaret eden Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kaymakam Refiki Abdüssamed Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nuri Çakır hem öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izledi hemde ilk kitaplığı okulun öğretmenler odasına yerleştirdi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yaptığı değerlendirmede; "Minik öğrencilerimiz tarafından hazırlanan gösterileri keyifle izledik. Hem çocuklarımızın hem de eğitimcilerimizi motive etme adına her fırsatta yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz çalışmayla her okulumuzun öğretmenler odasına bir kitaplık yaptırıyoruz. Ziyaretimiz vesilesiyle ilk kitaplığımızı da Şehit Musa Yüce İlkokulu öğretmenler odasına yerleştirdik. Okulumuza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman imkânlarımız nispetinde eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik ise her konuda kendilerine yarımcı olan Başkan Özkan Altun’a teşekkür etti.
 

İHA

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