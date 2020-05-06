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İKİ SOKAKTA YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPACAK

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun trafik akşını olumsuz etkileyen iki sokakta yol genişletme çalışması yapılacağını ifade etti.

İKİ SOKAKTA YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPACAK

Başkan Özkan Altun; "Camikebir Mahallesi Pınarbaşı Sokak ve Camicedit Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'ta yapacağımız yol genişletme çalışması için saha incelemesinde bulunduk. Her iki noktada da trafik yoğunluğu artmış durumda. Yapacağımız yol genişletme çalışması ile trafik akışını tehlikeye atan noktaları ortadan kaldırmış olacağız. Olası üzücü hadiselerin önüne geçecek bu önemli çalışmada bizlerle iş birliği içinde yapılacak çalışmayı kolaylaştıran mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.





Mahalle ve ilçe sakini vatandaşlarda ise yapılacak çalışmanın yerinde olacağını ifade ederek Başkan Altun'a teşekkürlerini iletti.
 

Kurumsal

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