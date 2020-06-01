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Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Karakaya mahalle mezarlığının genişletildiğini ve yeniden düzenlendiğini belirtti.

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptıkları incelemeler ve mahalle ziyaretlerinde Karakaya mahalle mezarlığında genişletme ve düzenleme ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini, mahalle sakinleriyle yapılan değerlendirme sonrası çalışmalara başladıklarını ifade etti.



Başkan Altun;"Mahallemizde bulunan mezarlık alanında yeni defin alanları oluşturma, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin defin ve ziyaretlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda hemşehrilerimizden gelen talepleri dikkate alıyoruz. Gelen talepleri yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimizle toplantı yaparak, yapacağımız işleri paylaştık. Şimdide gerekli çalışmalara başladık. Ayrıca burada hem Büyükşehir belediyemiz hem de vatandaşlarımızla koordine içindeyiz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Başkan Altun, ayrıca mahallenin beklediği ve geçen yıl müjdesi verilen içme suyu projesine de çok yakın zamanda ilk kazmanın vurulacağını belirtti.
 
 

Kurumsal

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