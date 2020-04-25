KARANTİNADAKİ ÇİFTÇİLERİN YEM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Karantina altına alınan mahalle, büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede hayvanların çoğunluğunun damızlık büyükbaş olması nedeniyle, alınan kararla süt toplama işlemi artık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Bünyan İlçesi Süt Üreticileri Birliği ve Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verildi.







Yapılan bir düzenlemeyle yem ihtiyacı olan yetiştiricilerin tespit edilerek, istediği herhangi bir yerden yemini temin etmesi ve akabinde evlerine teslimi sağlanmaktadır.

