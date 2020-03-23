Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lokanta ve pastaneler denetlendi

Bünyan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek tek denetledi. Ekipler, içeride bulunan masaların toplanmasına yardımcı olurken, işletmemeleri de uyardı.

Lokanta ve pastaneler denetlendi

Koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında restoran, pastane ve benzeri iş yerleri sadece ‘paket servis’ ve ‘gel-al’ benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Bünyan Belediyesi, zabıta ekipleri ile ilçe genelinde denetime çıktı.



Pastane ve lokantaları denetleyen ekipler, restoran veya pastane gibi iş yerlerinde müşteri olup olmadığını ve servis açılıp açılmadığını kontrol etti. Ekipler, paket servis yapmaları konusunda işletmeleri bir kez daha uyardı. Ülke genelinde salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde denetimlerin artırdıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Esnafımız ve halkımız bu tedbire karşı son derece duyarlı yaklaştı. Hem esnafımıza ve hem de vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Haber: Erkibeğ Uygurtürk

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBünyanBünyan belediye Başkanı özkan AltunÖZKAN ALTUNAltun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.