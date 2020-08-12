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Maske dağıtımı sürüyor

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, her gün ilçenin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirirken, diğer taraftan da kamuya açık alanlarda ücretsiz maske dağıtımı sürdürüyor.

Maske dağıtımı sürüyor

Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Bünyan Belediyesi, halkın yoğun kullandığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte ve maske dağıtımı çalışmasını titizlikle yürütüyor.



Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, toplum sağlığı için çalışılmalarını aksatmadan sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde kurulan pazarların girişinde vatandaşları maske kullanımı noktasında uyardı. Alışveriş yapan vatandaşlara ürün seçme yasağı ve üç metre kuralı hatırlatıldı. Maskesiz vatandaşlara da maske dağıtıldı.
 

Kurumsal

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