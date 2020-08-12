Maske dağıtımı sürüyor Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, her gün ilçenin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirirken, diğer taraftan da kamuya açık alanlarda ücretsiz maske dağıtımı sürdürüyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:48