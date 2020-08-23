Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özkan Altun’un testi pozitif çıktı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özkan Altun’un testi pozitif çıktı

Başkan Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef korona virüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak, istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı karantina sürecim tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Evimde izole durumdayım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin.”
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBünyanBünyan belediye Başkanı özkan AltunÖZKAN ALTUNAltun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.