Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak hayvanları aç kalmasın diye…

Bünyan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokakta yaşayan hayvanlar unutmadı. Belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpek için, içinde mama ve yem olan kaplar bıraktı.

Sokak hayvanları aç kalmasın diye…
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için ilçe genelinde uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Belediye ekiplerinin tedbir süresince şimdiye kadar olduğu gibi sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Altun, “Her can bizim için kıymetli kapı önleri, bina önleri veya çevremizde uygun olan yerlere dilsiz dostlarımız için yiyecek ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Bünyan Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarına mama ve mama kapları bıraktık. Düzenli olarak mama ve su bırakacağız. Sizlerden ricamız sokaklardaki dostlarımızı unutmamanızdır” dedi.
 

Haber: Selma Kara

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Bünyan BelediyesiSokak HayvanlarıKoronavirüsBünyan Belediyesi Park Ve Bahçeler MüdürlüğüBünyan Belediye Başkanı Özkan Altun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.