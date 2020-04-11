SOKAK SOKAK EKMEK DAĞITILIYOR

Bünyan Belediyesi'ne ait ekmek fırınında üretim kapasitesinin artırıldığını ifade eden Başkan Özkan Altun,"Salgına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hemşehrilerimizin mağdur olmaması için ekiplerimizle görev başındayız. Belediyemize ait ekmek fırınımız kapasitesini artırarak üretime devam etmektedir. Ekiplerimiz 46 mahallemizde sokak sokak gezerek vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacının karşılıyor. Yasak süresi boyunca ekiplerimiz mahalle ve sokaklarımızda araçlarla ekmek sevisine devam edecektir" dedi.











Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise evlerinin önüne kadara gelen hizmet için Başkan Özkan Altun'a teşekkür etti. Bünyan Belediyesi tarafından uygulamanın sokağa çıkma yasağı süresince devam edeceği belirtildi.