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Süksünlü Çocuklara Halı Saha Müjdesi

Bünyan Belediyesi Çocuk Şenlikleri ismi ile düzenlenen etkinlikler Yeni Süksünlü çocuklara eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Süksünlü Çocuklara Halı Saha Müjdesi

Etkinlikler kapsamında çocuklarla sağlıklı beslenme yönünde eğitici hikayeler paylaşılırken, illüzyon ve çocuk oyunları ile eğleniyorlar. Çocukların ilgiyle takip ettiği etkinlikler veli ve eğitimcilerden de tam not alıyor. Okul idaresi, veli ve çocuklar unutulmaz dakikalar için Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkür ettiler.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, çocukların farklı bir gün yaşayarak motivasyonlarını artırma amacıyla mahalle ilkokullarında bu tür bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Başkan Gülcüoğlu ayrıca çocuklara halı saha müjdesi vererek Bünyan Belediyesi tarafından okul bahçesinde yıkılan eski binanın yerine futbol sahsı yapılacağını, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede başlayacağını söyledi.
 

İHA

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