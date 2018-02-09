Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı

Otomobilin çarpması sonucunda ayağı kırılan köpeğe Bünyan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı
Bünyan Belediyesi ekipleri, Dağardı Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine, otomobil çarpması sonucunda ayağı kırılan köpeği, belediyeye ait barınağa götürdü.
Belediye personelinin buradaki ilk müdahalesinin ardından şehir merkezindeki bir polikliniğe götürülen köpek, sakat kalmaktan kurtuldu.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Biz yardımsever bir toplumuz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bizler gibi bir can taşıyan hayvanlarımıza sahip çıkıp, onarlı korumalarıdır. Biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızdan da duyarlı olmasını bekliyoruz."
AA
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.