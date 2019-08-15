Yaralı şahine Bünyan Belediyesi sahip çıktı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Topsöğüt mahallesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahin tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi. Sol ayağı kırılmış olan şahine ilk müdahaleyi yapan ve yaralı ayağı sabitleyen ekipler, ilk müdahalenin ardından şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik fakültesine götürüldü.







Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Sabah saatlerinde yol kenarında yaralı buldukları şahini belediyemize getiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdik. Hayvanlara belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.







