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Yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor

Bünyan Belediyesi ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz ile ilçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi büyüklerimize ulaşarak temel ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine teslim etmeye devam ediyoruz” dedi.

Yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşlara market, pazar alışverişleri ile fatura ödemeleri gibi her türlü konuda yardımcı olmaya devam ediyor. Ekipler kendilerinden talepte bulunan vatandaşlarla iletişime geçerek taleplerini alıyor. Alışveriş, maaş çekme, fatura ödemesi gibi talepler yerine getirilerek alışveriş fileleri ve fişler talepte bulunan vatandaşlara teslim ediliyor.



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Yaşlılar, Allah’ın dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz ile ilçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi büyüklerimize ulaşarak temel ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine teslim etmeye devam ediyoruz. Rabbim tüm büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler versin” dedi.

Haber: Selma Kara

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