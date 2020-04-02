Yaşlılardan 'Devletimiz bize yeter' mesajı Bünyan'da zabıta, polis ve jandarma ekipleri, evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor hem de alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırmaya devam ediyor.

02 Nisan 2020 Perşembe 12:12