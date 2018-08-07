Yeni TOKİ konutlarında anahtar teslimleri başladı

Başkan Gülcüoğlu burada yaptığı konuşmada;”Heyecanla beklediğimiz o gün geldi çattı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeni evlerinizde Güle güle oturun diyorum. Dünyada mekân ahirette iman ederler büyüklerimiz. Allah hepimize ağız tadıyla oturacağımız yurtlar yuvalar versin. Evlatlarımıza, gelecek nesillerimize ve Anadolu'nun çilekeş kadınlarına özellikle söylüyorum çünkü onların ne kadar ev işine gömülüp dünyayı unuttuklarını annemizden, bacılarımızdan biliyoruz. Keşke başımızı sokacağımız bir evimiz olsa da rahat rahat oturalım dediklerini iyi biliyoruz. İnşallah rahatça oturabileceğiniz yuvalar oldu. Tabi bunlar hep sizlerin duasıyla oldu. Bu evlerinin planlaması suresi bir buçuk sene, evlerin tamamlanması 8 ay sürdü. İşte yeni sistemin getirilmesinin nedeni de tam olarak budur. Ben planlama aşamasından teslim aşamasına kadar sürecin takipçisi oldum konutları birçok kez gezdim memnun oldum. Siz de geldiniz gördünüz gayette güzel konutlar inşallah sizlerde memnun kalırsınız. Rabbim inşallah bizleri huzurla, ağız tadıyla, bol ve bereketli, her şeyiyle en güzel günlerimizin geçeceği bu konutlarda oturmayı nasip etsin. Tekrar hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Anahtarlarını alan vatandaşlar ise konutları çok beğendiklerini ifade ederek özellikle Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.