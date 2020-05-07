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Yeşil alan ve parklarda çalışmalara devam

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil alan ve parklarda çalışmalara devam
Ekipler ilçe genelinde sorumluluk kapsamındaki mahallelerde mevsim değişikliğinden dolayı uzayan ve bakım gerektiren çim ve yabani otların bakım ve temizliğini belirlenen program dahilinde gerçekleştiriyor. Bahar ayları nedeniyle uzayan çimlerde biçme, ilaçlama, sulama çalışmaları devam ederken yabani otların temizliği, ağaçların budaması ve mevsimlik çiçek ekimi işleri de sürdürülüyor.
Ekipler ayrıca cadde, sokak, yaya kaldırımı, cami bahçeleri, mezarlıklarda benzer çalışmalara aralıksız devam ediyor.
 

Kurumsal

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