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CAMi MAHYASINDA DANSÖZ OYNATTILAR
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CAMi MAHYASINDA DANSÖZ OYNATTILAR

CAMi MAHYASINDA DANSÖZ OYNATTILAR

17 Temmuz 2017, 14:55 776 Görüntülenme

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Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcların tepkisini çeken görüntülerde, cami mahyasında dansöz görüntülerinin oynatıldığı görülüyor.

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