CAMi MAHYASINDA DANSÖZ OYNATTILAR
17 Temmuz 2017, 14:55 776 Görüntülenme
Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcların tepkisini çeken görüntülerde, cami mahyasında dansöz görüntülerinin oynatıldığı görülüyor.
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